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        Haberler Gündem Fethiye'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, denize düşen 3 göçmen aranıyor

        Fethiye'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, denize düşen 3 göçmen aranıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, denize düşen 3 düzensiz göçmen ise arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 06.01.2024 - 23:10
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        Denize düşen 3 göçmen aranıyor
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        Olay, Fethiye açıklarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 1 adet sahil güvenlik gemisi ve 1 adet sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgilere göre 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisine ulaşıldı.

        Bilgi üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik helikopteri, 1 sahil güvenlik gemisi, 1 sahil güvenlik botu daha sevk edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, 1 düzensiz göçmeni daha deniz yüzeyinde tespit ederek kurtardı. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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        #Fethiye
        #kaçak göçmen
        #haberler
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