30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bosna Hersek'in doğusundaki bir tepenin zirvesine Osmanlı askerlerince inşa edilen ve "fethin simgesi" olarak da nitelendirilen tarihi Kuşlat Camisi, ramazan ayı boyunca her cuma namazında bölge halkının buluştuğu özel bir yer olma özelliği taşıyor
AA'nın haberine göre "Fethin simgesi" olarak da nitelendirilen bu cami, bulunduğu konum itibarıyla adeta kartal yuvalarını andırırken, ulaşımı zor olduğu için vakit namazlarının kılınmadığı camide ramazan aylarında cuma namazları kılınıyor.
Başkent Saraybosna'dan Bosna Hersek-Sırbistan sınırındaki Zvornik şehrine giderken de görülebilen bu mütevazi camide, asırlardır var olan gelenek bugün de sürdürülüyor.
Drinjaca köyü imamı Nermin Ahmetovic, yaptığı açıklamada, ramazan aylarında cuma namazlarını Kuşlat Camisi'nde kıldıklarını anlatarak "Bazen sayımız yüzü de geçiyor. Dedelerimizi, geleneklerimizi ve tarihimizi hatırlamak için buraya gelmeye devam edeceğiz" dedi.
Sadece orman yolunda yürüyerek ulaşılabilen bu camide kılınan cuma namazlarının ayrı bir maneviyatı olduğunu vurgulayan Ahmetovic, kayalıkların üzerinde bir kartal yuvası gibi duran bu caminin herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.
Ahmetovic, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" isimli eserinde bu camide söz ettiğini belirterek "Caminin Bosna Hersek'i fetheden Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı ve Osmanlılardan önce burada bir kale olduğu ifade ediliyor" diye konuştu.
"BURAYI DAHA FAZLA ZİYARET ETMELİYİZ"
Kuşlat Camisi'nin Bosna Hersek'in en eski camilerden biri olduğunu vurgulayan Ahmetovic, "Burayı daha fazla ziyaret etmeliyiz. Evlenmek isteyen bazı çiftler dini nikahlarını bu camide yapmak istiyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu cami insanlarda güzel duygular uyandırıyor" dedi.
Geleneksel hale gelen cuma namazlarına 5 yaşından beri geldiğini anlatan 71 yaşındaki Mustafa Muminovic de buraya çocukken babası ve dedesiyle geldiğini belirterek "Dedem atla buraya gelir, arkasına beni de alırdı" diye konuştu.
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