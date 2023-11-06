Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Fethi Kabir nedir ve ne anlama geliyor? Fethi Kabir neden yapılır?

        Fethi Kabir nedir ve ne anlama geliyor? Fethi Kabir neden yapılır?

        2009 yılında Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, oğlunun mezarının açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılmasını talep etti. İşte, söz konusu açıklama sonrası gündem olan Fethi Kabir ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan talep geldi. Fethi Kabir olarak nitelenen duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        • 2

          FETHİ KABİR NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

          Defnedilmiş olan cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılması işlemine “fethi kabir” denir. Bu işlem, mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılmaktadır.

        • 3

          Defin işlemlerinde yasal prosedürlere uyulmadığında fethi kabir işlemi uygulanmaktadır. Fethi kabir işlemine çeşitli durumlarda (İzinsiz gömülme, iddia ve şikâyetler, savcılık kararları, sigorta, vb.) başvurulmaktadır.

        • 4

          POSTMORTEM MUAYENE NE DEMEK?

          Postmortem muayene veya obdüksiyon olarak da bilinen otopsi, bir kişinin ölüm nedenini ve şeklini belirlemek ve mevcut olabilecek herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı değerlendirmek için bir insan cesedinin kapsamlı bir incelemesinden oluşan tıbbi bir prosedürdür. Genellikle patolog adı verilen uzman bir tıp doktoru tarafından gerçekleştirilir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Habertürk Anasayfa