Fethi Kabir nedir ve ne anlama geliyor? Fethi Kabir neden yapılır?
2009 yılında Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, oğlunun mezarının açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılmasını talep etti. İşte, söz konusu açıklama sonrası gündem olan Fethi Kabir ile ilgili bilgiler...
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Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan talep geldi. Fethi Kabir olarak nitelenen duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, konuyla ilgili detaylar...
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FETHİ KABİR NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Defnedilmiş olan cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılması işlemine “fethi kabir” denir. Bu işlem, mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılmaktadır.
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Defin işlemlerinde yasal prosedürlere uyulmadığında fethi kabir işlemi uygulanmaktadır. Fethi kabir işlemine çeşitli durumlarda (İzinsiz gömülme, iddia ve şikâyetler, savcılık kararları, sigorta, vb.) başvurulmaktadır.
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POSTMORTEM MUAYENE NE DEMEK?
Postmortem muayene veya obdüksiyon olarak da bilinen otopsi, bir kişinin ölüm nedenini ve şeklini belirlemek ve mevcut olabilecek herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı değerlendirmek için bir insan cesedinin kapsamlı bir incelemesinden oluşan tıbbi bir prosedürdür. Genellikle patolog adı verilen uzman bir tıp doktoru tarafından gerçekleştirilir.