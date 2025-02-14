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        Uluslararası festivalin 485. yılında yeni logoyu halk seçecek

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, en eski tarihi ve kültürel değerlerden biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 485. yılında yeni logonun halk tarafından belirlenmesi için anket başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:26 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:26
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        Festivalin yeni logosunu halk seçecek
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        Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 485. yılı için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan yeni logolardan hangisinin kullanılacağı halkın oylarıyla belirlenecek.

        Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bugün başlayan ve 19 Şubat Çarşamba günü son bulacak ankette, vatandaşlara beş farklı logo seçeneği sunuldu.

        Manisalılar, beğendikleri logoyu seçerek oy kullanıp UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'nde de yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin yeni logosunu belirleyecek.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa'yı ortak akılla yönetiyoruz. Bildiğiniz gibi Kırmızı Yol için de halkımıza sormuş, ankete katılanların yüzde 86'sının kararıyla bu uygulamayı kaldırmıştık. Şehrimizin en önemli kültürel değerlerinden olan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için tasarladığımız beş farklı logoyu da Manisalıların beğenisine sunarak birlikte karar vereceğiz" dedi.

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