Geri sayım başladı 0:00 / 0:00

Bu yıl 4'üncü düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali için geri sayım başladı

HABERTURK.COM

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 4'üncüsü düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. 4 - 8 Ekim 2021 arasında düzenlenecek olan festivalde finale kalan 24 kısa film yarışacak. Festivalde bu yıl ilk kez Siirt'in yerel hikâyelerini konu alan Siirt Yerel Hikâyeleri Senaryo Yarışması da yer alacak. Yapılan açıklamada

"Kültür Bakanlığımız, Sinema Genel Müdürlüğümüz, Siirt Valimiz Sayın Osman Hacıbektaşoğlu ve Prof. Dr. Sayın Yasin Aktay Hocamızın büyük destekleriyle 4 - 8 Ekim'de Siirt'e bekliyoruz" cümleleriyle festival davetiyesi çıkarıldı.