Festivalde 'Dans Rüzgarları' esti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu 'Dans Rüzgarları' adlı gösterinin ilk temsiliyle devam etti.

Gecede, 'Pavel Virsky' dans topluluğu tarafından 65 dansçı ve 28 kişilik orkestra eşliğinde sahnelenen 'Dans Rüzgarları' ilgiyle izlendi.

Ritmik, hareketli ve renkli gösterilerini seyirciyle buluşturan topluluk, Ukrayna kültürünü, müziğini sanatseverlerle paylaştı. Dans gösterisinde, modern koreografilere de yer verildi. Ukrayna'nın en prestijli sanat toplulukları arasında gösterilen topluluk, dünyada tanınan ve beğenilen performanslarıyla sanat camiasında önemli bir yer tutuyor.