Festivalde 7 kategoride ödül verilecek

İstanbul Film Festivali için geri sayım devam ediyor. 10-21 Nisan tarihlerinde yapılacak 39. İstanbul Film Festivali’nin Kapanış ve Ödül Töreni 21 Nisan Salı gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak.

Gecede Uluslararası Yarışma, bu yıl kazananı ilk kez seyirci tarafından belirlenecek olan Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Türkiye Sineması bölümü kapsamında Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri’ni kazananlar açıklanacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA

Uluslararası yarışmada İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü sahiplerini bulacak.

Uluslararası Yarışma ödülleri Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülleriyle destekleniyor. Büyük ödül Altın Lale’yi kazanan yönetmen 10 bin Avro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firma 50,000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmeni ise 5 bin Avro ile ödüllendiriliyor.

SİNEMADA İNSAN HAKLARI YAŞIRMASI

13 yıldır sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen ödülüyle Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam ediyor. Ödül, Avrupa Konseyi Kültür Fonu Eurimages’ın sunduğu 5.000 Avro para ödülü ile destekleniyor. Geçen yıllarda yarışma jürisi tarafından belirlenen Sinemada İnsan Hakları Ödülü, bu yıl ilk defa izleyiciler tarafından belirlenecek. Ödül, insan hakları konusunda kamuoyunda duyarlılık ve bilinç uyandıran, bu konunun öneminin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunan bir filme veriliyor.