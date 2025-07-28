Fesih kararı alan terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a aile ziyareti gerçekleştirildi
Fesih kararı alan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç, Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etti
Giriş: 28.07.2025 - 21:30 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:30
Fesih kararı alan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Av. Mazlum Dinç ile Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey ve Zeki Bayhan görüşçüleri ile İmralı ada hapishanesinde aile ziyareti kapsamında görüşme gerçekleştirildi.
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