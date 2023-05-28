Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Motor Sporları Formula 1

Ferrari pilotu Leclerc'e üç sıra ceza

Formula 1 Monako Grand Prix'sinin sıralama turlarında rakibini engelleyen Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışa üç sıra geriden başlayacak.

Giriş: 28.05.2023 - 00:17 | Güncelleme: ABONE OL
Ferrari pilotu Leclerc'e üç sıra ceza
AA

Formula 1'den yapılan açıklamada, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'i hızlı bir tur attığı sırada engellediği tespit edilen Leclerc'in cezasının ardından yarışa 6. sıradan başlayacağı kaydedildi.

Bu ceza sonrasında Alpine'den Esteban Ocon 3, Ferrari'den Carlos Sainz 4 ve Mercedes'ten Lewis Hamilton 5. sıraya yerleşti.

Sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunu elde ederken, Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Charles Leclerc üçüncü en hızlı turu atan isimler olmuştu.

78 turluk yarış yarın (28.05.2023) TSİ 16.00'da başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Twitter, AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildi
Twitter, AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildi
Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları haberturk.com'dan takip edilecek
Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları haberturk.com'dan takip edilecek
YSK duyurdu! İşte oy kullanma saatleri
YSK duyurdu! İşte oy kullanma saatleri
2023 Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
2023 Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.