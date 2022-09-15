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İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Ferrari, otomotiv endüstrisindeki SUV akımına kapıldı.

Tarihindeki ilk SUV modeli Purosangue'yı tanıtan üretici, 12 silindirli motora sahip otomobile kendi ülkesinde 390 bin euro fiyat biçti.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, büyüklüğüne ve ağırlığına rağmen, 310 km/s üzerinde azami hıza sahip dört kapılı, dört koltuklu Purosangue'i bir SUV yerine çok yönlü bir spor otomobil olarak tanımladı.

Ferrari'nin Purosangue için 2 bin 'üst düzey müşterisine' ön gösterim etkinliği düzenlediği ve şimdiden 'çok fazla' sipariş aldığı belirtildi.

Piyasadaki en pahalı SUV'lardan biri olan Purosangue'in fiyatına, sadece Rolls-Royce Cullinan yaklaşabiliyor.

SATIŞLARIN YÜZDE 20'SİNİ OLUŞTARACAK

Öte yandan, diğer modellerinde olduğu gibi dört ila beş yıl olması beklenen otomobilin yaşam döngüsü boyunca Ferrari'nin Purosangue satışlarını toplam grup satışlarının yüzde 20'sinin altında tutacağı açıklandı.

İtalyan üreticinin bu yaklaşımı, her ikisi de Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan ve geçen yıl satışlarının yaklaşık yüzde 60'ını SUV'lardan yapan Lamborghini ve Porsche'den farklı olması ile dikkat çekerken, toplamda 11 bin adet Purosangue satışının yapılacağının işaretini veriyor.

Aracın ilk teslimatları ise 2023'ün ikinci çeyreğinde Avrupa'dan başlayacak.

MOTORU 725 BEYGİR GÜCÜNDE

Araçta, Ferrari'nin Kanadalı Multimatic Inc ile geliştirdiği özel elektrikle çalışan aktif süspansiyon sistemi, daha iyi denge sağlamak için tasarlanmış yeni mimari, bağımsız dört tekerleği kontrol edebilen direksiyon ve 6.5 litrelik 725 beygir gücünde bir motor yer alıyor.

Ürün gamında halihazırda dört hibrit otomobil bulunan Ferrari, 2025'te beklenen ilk tam elektrikli otomobili de dahil olmak üzere gelecek yıl ile 2026 arasında 15 yeni modelin tanıtımını yapacak.