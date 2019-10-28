Ferrari’nin yeni spor otomobili F8 Spider'in Türkiye tanıtımı gerçekleştirildi. Aracın örtüsü İstanbul'da düzenlenen özel bir organizasyonda kaldırıldı.

Etkinlik kapsamında Ferrari markasının global partnerlerinden Poltrona Frau, Ferrari Cockpit ofis koltuklarını, Hublot ise Ferrari koleksiyonu saatlerini sergiledi.

Ferrari'nin Türkiye distribütörü Fer Mas Şirket Müdürü Özgür Süslü, "F8 Spider’ı dünya lansmanından kısa bir süre sonra ülkemizdeki Ferrari tutkunlarıyla buluşturduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde ön sipariş almayı sürdüreceğimiz F8 Spider’ın ilk teslimatını ise 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleştiriyor olacağız" diye konuştu.

720 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Özgür Süslü, otomobilin ilk etapta bir adet getirileceğini, ilerleyen dönemde ise talebe göre aracın satışını gerçekleştireceklerini kaydetti.

V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil F8 Spider, 1977 yılında 308 GTS ile başlayan üstü açık V8 motorlu spor otomobillerin son halkasını oluşturuyor.

RHT (Açılır Hard Top) tavanıyla dikkat çeken F8 Spider'da, 3902 cc hacminde turbo beslemeli 720 beygir gücünde motor görev yapıyor.