İtalya'da yayın yapan La Gazzetta çello Sport'un haberine göre Ferrari'de Scuderia Ferrari Genel Müdürü ve Takım Patronu Mattia Binotto'nun takım patronluğu görevinden alınacağı iddia ediliyordu. La Gazzetta'nın haberine göre John Elkann'ın artık Binotto'nun başta olmasını istemediği, bundan ötürü de 1 Ocak itibariyle görevinin başında olmayacağı belirtilmişti. Görev için Vasseur'ün seçildiği de çok netti. Benzer bir haber dün AutoHebdo tarafından da yapılırken Ferrari'den bir açıklama geldi.

Açıklamada "Ferrari, Takım Patronu Mattia Binotto'nun pozisyonuyla ilgili olarak bazı basın organlarında yer alan spekülasyonların tamamen asılsız olduğunu doğruluyor" ifadelerine yer verildi. Ferrari, 2014 sezonundan beri direktörlük görevini üstlenen Maurizio Arrivabene ile yollarını 2019'da ayırdıktan sonra yerine teknik departmanının başındaki Mattia Binotto getirilmişti. F1 tarihinin en başarılı ekibi Ferrari, 2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamıyor.