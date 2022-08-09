24 bine yakın aracını geri çağıracak!

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, son yılların en kapsamlı geri çağırma operasyonuna hazırlanıyor.
Amerikan Ulusal Trafik Güvenliği Dairesi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, ABD'deki yaklaşık 24 bin Ferrari modeli geri çağırma operasyonu kapsamına alındı.
2005 yılından bu yana ABD'de satılan toplam 23 bin 555 Ferrari modelinde, fren işlevinin kaybolarak kazaya neden olabilme ihtimali bulunduğu açıklandı.
Buna göre, söz konusu otomobillerin fren hidroliğinin depo kapağının havalandırmasında sıkıntı yaşanıyor.
Deponun doğru şekilde havalandırılmadığı takdirde fren hidroliğinde sızıntı meydana gelebileceğine değinen NHTSA, bu durumun araçların frenlerinin boşalmasına yol açabileceği konusunda uyarı yayınladı.
NHTSA açıklaması sonrasında, Ferrari'nin Eylül ayı içerisinde müşterileri ile iletişime geçeceği ve araçlardaki sorunları ücretsiz şekilde çözüme kavuşturacağı belirtildi.
İtalyan markanın ABD'deki geri çağırmasından etkilenen modeller ise şu şekilde;
- 2005-2009 Ferrari 430
- 2005-2011 Ferrari 612 Scaglietti
- 2009-2017 Ferrari California
- 2010-2011 Ferrari 612
- 2012-2016 Ferrari FF
- 2013-2017 Ferrari F12 Berlinetta
- 2013-2015 Ferrari LaFerrari
- 2015-2017 Ferrari California T
- 2016 Ferrari F60 America
- 2017 Ferrari F12 TDF
- 2017 Ferrari LaFerrari Aperta
- 2017-2020 Ferrari GTC4 Lusso
- 2018-2020 Ferrari GTC4 T
- 2018-2022 Ferrari Portofino
- 2018-2022 Ferrari 812
- 2019-2020 Ferrari 488 Pista
- 2020-2022 Ferrari F8 Spider
- 2020-2022 Ferrari F8 Tributo
- 2021-2022 Ferrari Roma
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