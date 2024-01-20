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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fernando Santos: Taraftarlarımızdan özür diliyorum - Beşiktaş Haberleri

        Fernando Santos: Taraftarlarımızdan özür diliyorum

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 20.01.2024 - 23:10
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        Santos: Taraftarlarımızdan özür diliyorum
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 21´inci haftasında deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

        Mağlubiyetin sorumluluğu kendisinde olduğunu söyleyen Fernando Santos, "İlk yarının skoru adil değildi. Golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, fırsatlar yakaladık ancak golü atamadık. Üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıya bir değişiklikle başladık. Demir Ege'nin sarı kartı vardı ve onu çıkardık. Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" diye konuştu.

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        "BU TÜR SONUÇLAR ALMAMAMIZ GEREKİYOR"

        Özeleştiri yapmak gerektiğini söyleyen 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Başımızı dik tutmalıyız. 23 Ocak Salı günü Adana Demirspor ile çok önemli bir maçımız var. Özeleştiri de yapmak zorundayız. Bu tür sonuçlar almamamız gerekiyor. Defansif ve ofansif organizasyonları iyi yapamadık" şeklinde konuştu.

        "BEŞİKTAŞ İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR GRAFİK SERGİLEYEMEZ"

        Daha çok savaşmak gerektiğini ifade eden Fernando Santos, "Önemli oyuncularımız bizimle değil. Transfere yönetim çözüm bulacak. Bu oyuncular son maçlarda iyi bir performans gösteriyorlardı ama bu müsabakada istediklerimizi yapamadık. Rakipten hep daha fazla koşmak ve savaşmak zorundayız. Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz ve takım maç kazanamaz. Kolektif olarak daha çok savaşmamız gerekiyor. Böyle bir sonuç bir daha yaşanamaz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir grafik sergileyemez. Bunu değiştirmek zorundayız. En büyük sorun defansif organizasyon. Bu maçta da çok kötüydük" dedi.

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