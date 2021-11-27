Fernando Santos'tan Türkiye yorumu

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası play-off'unda eşleştikleri A Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi yenmek istediklerini söyleyen Santos, "Şu anda İtalya hakkında konuşmamalıyız. Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. En önemli maçımız bu. Yenelim ve finale kalalım, ana hedefimiz bu." dedi.

A Milli Takımımızın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör, "4-3-3 oynayan bir takımları ve çok iyi oyuncuları var. Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar. Kendimizi hazırlayacağız. Katar'a gideceğimize dair inancım tam." ifadelerini kullandı.

MANCINI'DEN KURA DEĞERLENDİRMESİ

İtalya Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuralarının kendileri için çok iyi olmadığını bununla beraber kendilerine güvendiklerini belirtti.

İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) sitesinde kuralara ilişkin görüşleri yer alan Mancini, "Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi." ifadesini kullandı.

Mancini, Dünya Kupası'na gitmek için play-off turunda Portekiz, Türkiye ve Kuzey Makedonya gibi takımları geride bırakmaları gerektiğini, bunların zor maçlar olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Kuzey Makedonya'nın iyi bir eleme turu geçirdiğini belirterek, "Onlara karşı iyi bir maç çıkarmak gerekiyor sonrasında finali nerede oynayacağımıza bakacağız." yorumunu yaptı.

Mancini, "Her zaman kendimize güveniyoruz ve pozitifiz. En önemli şey tüm oyuncuların hazır olacak olması." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda C ayağında yarı finalinde Kuzey Makedonya ile eşleşti. "Gök mavililer", Kuzey Makedonya'yı elemesi halinde Katar'daki Dünya Kupası’na katılabilmek için Portekiz-Türkiye maçının galibiyle finalde karşılaşacak.