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Fernando Santos'tan Ronaldo açıklaması!

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Giriş: 09.12.2022 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
Cristiano Ronaldo krizinde Portekiz teknik direktörü Fernando Santos'tan çarpıcı açıklama: Sanılanın aksine... - Dünya Kupası haberleri

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynayacakları Fas maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Santos yaptığı açıklamada, "Ronaldo takımın çok önemli bir parçası ve Portekiz'in en önemli isimlerinden biri. Ronaldo ile İsviçre maçı öncesine kadar hiç konuşmamıştık. Onu odama çağırdım ve neden 11'de olmayacağını söyledim. Bundan memnun muydu? Tabii ki hayır. O genellikle 11'de oynar. Böyle olması normal. Son derece sakin ve normal bir konuşmaydı. Ronaldo asla bana gelip Milli Takımı bırakacağını söylemedi. Ronaldo mutsuz mu? Mutsuz. Çünkü, oynamayan her oyuncu mutsuz olur. Ancak, milli marştan sonra modu değişti. Kulübede en çok bağıran, en çok heyecanlanan, gollere en çok sevinen Ronaldo'ydu. Onu rahat bırakın" dedi.

''OLGUNLUKLA KARŞILADI''

Bu seçimin tamamen taktiksel bir seçim olduğunu söyleyen Santos, ''Bu tamamen taktiksel ve stratejik bir seçimdi. Cristiano da bunu olgunlukla, normal karşıladı ve itiraz etmedi. Kamuoyunun sandığının aksine tamamen normal karşıladı." dedi.

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