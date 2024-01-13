Fernando Santos'tan flaş mesaj!

"Taraftarları da anlıyorum. Bazen haklı olarak oyunculara tepki gösteriyorlar. Bir şey diyemiyorum ama hep destek istiyorum. Bir sıkıntı varsa baş sorumlu her zaman hocadır. Sahada 90 dakika boyunca oyuncularımıza iyi reaksiyon göstermelerini istiyorum. Haklı oldukları durumlar var. Takım bazen kötü işler yapabiliyor ama onların bize yardım etmesi gerekiyor. Oyuncularıma maçtan önce, 'Bizim stadımızda kimse bizden daha çok koşamaz, savaşamaz. Her zaman her şeyin en iyisini biz yapmak zorundayız. Ancak böyle kazanırız.' dedim. Taraftarlarımızın bana olan sevgisi ve desteği çok önemli. Lütfen aynısını sürekli oyuncularımıza da versinler."