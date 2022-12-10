2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırırken Portekiz'de ise Fernando Santos'un Cristiano Ronaldo seçimi gündem oldu. Mücadele öncesinde Portekizli yıldızın milli takımdan ayrılmak istediğine dair kendisine hiçbir şey söylemediğini belirten Fernando Santos bu maçta da 37 yaşındaki futbolcuyu yedek başlattı.

Oyuna 52. dakikada dahil olan Cristiano Ronaldo 1-0'lık mağlubiyet sonrasında soyunma odasına gözyaşlarıyla veda ederken Fernando Santos da basın toplantısında Ronaldo'yla ilgili soruyu yanıtladı. Ronaldo'yu 11'de başlatmadığı için pişman olup olmadığı sorulan Fernando Santos "Pişman değilim" ifadelerini kullandı.