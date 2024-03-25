Fernando Santos'tan Aboubakar kararı!

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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar’a milli ara iyi geldi.

Kamerunlu futbolcu, bu boşlukta fizik olarak daha hazır hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Deneyimli santrfor, Buducnost ile oynanan karşılaşmada iyi bir görüntü çizerken, güzel bir gol de kaydetti. Fernando Santos’un sezonun geri kalanında Vincent Aboubakar’dan faydalanmak istediği öğrenildi.