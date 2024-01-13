Fernando Santos, ilk maçına çıktı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda yeni Teknik Direktör Fernando Santos, takımla ilk maçına çıkarken Kartal’ın Adana Demirspor’dan kadrosuna kattığı Jonas Svensson da maça yedek başladı.

Santos, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre Karagümrük karşısına tek değişiklik ile sahaya çıktı. Portekizli teknik adam, Demir Ege Tıknaz’ın yerine Salih Uçan’a 11’de şans verdi.

Deneyimli antrenör, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik direktör oldu.