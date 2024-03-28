Fernando Santos'a Polonya'dan piyango!
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'a Polonya'dan iyi haber geldi. Santos, Polonya Milli Takımı'nın EURO 2024 bileti alması üzerine eski takımından bonus kazanacak. İşte detaylar...
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Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos'a Avrupa'dan müjdeli bir haber geldi.
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EURO 2024 Elemeleri play-off'unda Galler'i mağlup eden Polonya bu yaz Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılım hakkı elde etti.
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Polonya'yı 2023 yılının Ocak-Eylül ayları arasında çalıştıran Fernando Santos, Polonya'nın EURO 2024'e katılım hakkı kazanmasının ardından feshedilen sözleşmesi gereği 775 bin Zloti (180 bin Euro) ödeme alacağı iddia edildi.
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Sport PL'nin haberine göre, Polonya'nın başında yalnızca 6 maç kalabilen 69 yaşındaki çalıştırıcı, sözleşme gereği 180 bin Euro kazanacak.
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Portekizli deneyimli teknik adam, Polonya'nın başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak maç başına 1.5 puan ortalaması yakalamıştı.
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