Fernando Santos, 44 yıl sonra ilki yaşadı!

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Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlılarda 44 yıl sonra bir ilk yaşadı.

Opta verilerine göre, Santos, 1980'den bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk altı Süper Lig maçının dördünde gol sevinci yaşayamayan ilk teknik direktör oldu.

Beşiktaş'ta en son böyle bir durumu Dorde Milic yaşamıştı. (5 maç; Kasım-Aralık 1980)

Beşiktaş'ın Santos'la ligde aldığı sonuçlar şu şekilde;

Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük

Pendikspor 4-0 Beşiktaş

Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor

Sivasspor 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Trabzonspor

Kayserispor 0-0 Beşiktaş