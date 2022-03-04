Uruguay Milli Takımı'nın Peru ve Şili'yle oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Süper Lig'dne iki futbolcu kadroda kendine yer buldu.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ile Fenerbahçeli Diego Rossi aday kadroya davet edildi.

Uruguay, Peru ile 25 Mart'ta, Şili ile 30 Mart'ta karşılaşacak.