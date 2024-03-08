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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıktı - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıktı

        Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de 400. maçına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:38 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:42
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        Muslera 4. kez "dalya" dedi!
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        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera bu maçla birlikte bir kilometre taşını daha doldurdu.

        Karşılaşmada 11’de görev alan Muslera, Süper Lig’de 4. kez 'dalya' dedi.

        Süper Lig'de 400. müsabakasında çıkan 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile birçok başarıya imza attı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla 6 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 15 kupa kazanma başarısı gösterdi. 2011-2012 sezonu başında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda da bulunuyor.

        37 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Rizespor karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig’de 29. maçına çıktı.

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