Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Takımının galibiyetle sonuçlanan maçlarının sonrasındaki günü, ailesi ile birlikte müdavimi olduğu restoranda öğle yemeği yemeyi alışkanlık haline getiren ve "Burası benim için bir totem oldu" diyen Uruguaylı kaleci, bu kez tek başına görüntülendi.

Aracını vale noktasından aldığı sırada görüntülenen Muslera'nın neşeli halleri dikkat çekti.