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Fernando Muslera'nın son durumu: Açıklama geldi

Galatasaray'da Muslera'nın ayağında kanama ve kısmi çökme tespit edildiği açıklandı

Giriş: 06.02.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Fernando Muslera'nın son durumu: Açıklama geldi
AA

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak maçın 85. dakikasında yerini Okan Kocuk'a bırakan Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinde ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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