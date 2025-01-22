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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera ipleri kopardı: Benden bu kadar! - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera ipleri kopardı: Benden bu kadar!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 öne geçtiği Dinamo Kiev maçından 3-3'lük eşitlikle ayrılan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın işareti veda mesajı gibi algılandı.

        Giriş: 22.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:02
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        İpleri kopardı: Benden bu kadar!
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        Galatasaray’da bir devrin sonuna yaklaşılıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev’i konuk ederken 3-1 öne geçilen maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı.

        Taraftarlar ilk altı maçta sadece bir gol atabilen Ukrayna temsilcisi karşısında yenilen üçüncü golün ardından Fernando Muslera’yı ıslıkladı.

        Kale arkası tribünü ıslık seslerini Uruguaylı file bekçisine destek olarak bastırmaya çalışsa da stat resmen ikiye bölündü.

        Top Muslera’ya geldiğinde diğer üç tribünde yer alan taraftarların büyük bölümü protesto etti.

        Mücadele 3-3’lük eşitlikle sonuçlanırken Fernando Muslera doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

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        Okan Buruk ıslıklar nedeniyle Muslera’yı saha kenarında beklerken Uruguaylı futbolcuya alkışlarla destek olmaya çalıştı.

        Fernando Muslera’nın Buruk’a yanıtı ise ‘elveda’ mesajı gibiydi. Uruguaylı file bekçisi kendisini teselli etmeye gelen Buruk’a ‘Bitti’ işareti yaptı.

        Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Muslera’nın bu hareketi ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

        Okan Buruk hem maç sonu röportajında hem basın toplantısında Muslera’nın hareketinin duygusal bir tepki olduğunu ifade etti.

        Tecrübeli çalıştırıcı Muslera’nın kolay harcanmaması gerektiğini ifade ederken Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da Uruguaylı kaleciye destek oldu.

        Galatasaray yönetimi sözleşmesi bitecek Muslera ile bir yıl daha devam etme niyetinde.

        Uzun süredir ailesinden uzak olan Muslera ise sezon bitiminde ülkesine dönerek emekli olmayı ve futbol yatırımları operasyonunun başına çekmeyi istiyor.

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