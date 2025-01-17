Fernando Muslera: Galatasaray'ı temsil etmek büyük gurur!
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Fernando Muslera, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Uruguaylı yıldızın o sözleri:
İkinci yarı daha iyiydik. Çok fazla fırsat yakaladık. Bazı hataları tercihlerimiz oldu, ikinci golü atamadık. Her şeyi yaptık. Bu beni rahatlatıyor. Rakiplerimiz de özellikle böyle deplasmanlarda puan kaybı bekliyor. Sakin olmalıyız. Futbolda bazen böyle uyandırıcı maçlar gerekiyor.
"G.SARAY'I TEMSİL ETMEK BÜYÜK GURUR"
Hep diyorum, inanılmaz mutluyum, gururluyum bu büyük takımın bir parçası olduğum için. Hem tarihine geçtim bu kulübün hem birçok kupa kazandım. 428 maçta Galatasaray'ı temsil etmek çok büyük bir gurur.