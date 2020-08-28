Geçen sezon Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan Muslera, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Uruguaylı kaleci, ''Sahalara ne zaman döneceksin?'' sorusuna, ''Her şey biyolojik ilerlemeye bağlı durumda. Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Kesin bir süre vermek zor çünkü her şey kendimi nasıl hissedeceğime bağlı olacak.'' yanıtını verdi.
Muslera sakatlandığı anı ise şu sözlerle anlattı; Gerçek şu ki; o anları nasıl geçireceğimi bilemedim. Çok fazla bir acı hissetmedim. O anda neler olduğunu biliyordum. O kadar acı hissetmedim ama sonrasında zaman geçince bir kırık oluştuğunu anladım. Oynayamamak üzüntü verdi. Ambulansın sahaya geç gelmesi normal bir durum değildi. Bana olan şey bu oyunda komplike bir durum. Sahada bu kadar uzun süre tedavi görmek bana üzüntü verdi.
Tecrübeli kaleci, kariyerini Galatasaray'da bitirmek istediğini söyledi.
Muslera'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Türkiye'de 10 yıl kalacağımı, Galatasaray'da 10 yıl oynayacağımı tahmin edemezdim. Kulüp ile kimyamız oturdu. Kendisini evinde hisseden bir oyuncuyum. Bunu hiçbir zaman hayal edemezdim. Burada olmaktan, burada kazanmaktan, diğer takımlardan saygı ve sevgi görmekten çok mutluyum ve gururluyum"
"3 kulvarda birden olmak bizi yordu. Çok sayıda yolculuk yapmak olumsuz etkiledi. Bir önceki sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeydik, sezonun 2. yarısında fiziksel açıdan gelişim gösterdik. Hepimiz insanız sonuçta. Yolculuklar, maçlar ve takımın neredeyse hepsi sakatlandı. Bu nedenle sezonun yeterince yorucu olduğunu belirtebilirim"
"Galatasaray tarih boyunca iyi kalecilere sahip oldu. Simovic, Taffarel, Mondragon... Okan da iyi kaleci. Orada 1 sezon iyi şekilde kaleyi korumuştu, Bursa'da. Bizim pozisyonumuzda oynamak önemli. Oynamak kaleciye güven aşılar. O kaliteli bir kaleci, güven veren birisi olduğunu söyleyebilirim"
"Arda Turan, benim için her şey demek. Arda, Galatasaray'ın bir evladı, kulübün bir efsanesi. 2 büyük takımda oynamak için yurt dışına gitti. Bütün takım arkadaşları lider özellikliydi. Bu Galatasaray'da hem saha içi hem saha dışında önemli katkılar sağlayacak. Evine döndüğü için oldukça mutluyuz"
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