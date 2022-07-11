Yeni teknik direktör Okan Buruk'u değerlendiren Muslera, ''Okan Buruk ile çalışmak çok iyi. Önceden tanıdığım biri. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini görebiliyoruz. Çok güzel sinyaller alıyoruz. Ekibiyle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Okan Kocuk ve genç kalecileri değerlendiren Muslera, ''Onlar aslında benim oğullarım, kardeşlerim. Okan Kocuk'tan çok memnunum. Batuhan Şen de geçen sezonu çok iyi geçirdi.'' ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ı üç kelimeyle anlatamam"

''Hiç hayal edemezdim ama gerçekten müteşekkirim. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte bu kadar insan tarafından sevilmek asla unutamayacağım bir his. Galatasaray'ı üç kelimeyle anlatamam. Çok büyük tarihi olan bir takım. Canlı bir tarih bu kulüp. Çok fazlası...''

''Fenerbahçe, maçını tekrar yaşamak isterdim''

Fenerbahçe maçı ve geçen sezonu değerlendiren Muslera, ''Atmosfer açısından, Süper Final'deki Fenerbahçe deplasmanını o anı, o şampiyonluğu tekrar yaşamayı isterdim. Unutulmaz bir andı. Özellikle iki kulüp arasındaki rekabetten dolayı. Gerçeklerden kaçmayacağız. Geçen sezon, Galatasaray'da geçirdiğim en kötü sezondu. Yunus ve Kerem'in geçen sezonki performanslarından çok memnunum. Bu sezon sıfırdan başlıyoruz. Umarım, geçen sezonki performanslarından sonra özgüvenleri artmıştır.'' ifadelerini kullandı.

''En kötü sezondu''

Geçen sezonun en kötü sezon olduğunu söyleyen Fernando Muslera, ''Gerçeklerden kaçmayacağız. Geçen sezon, Galatasaray'da geçirdiğim en kötü sezondu. Yunus ve Kerem'in geçen sezonki performanslarından çok memnunum. Bu sezon sıfırdan başlıyoruz. Umarım, geçen sezonki performanslarından sonra özgüvenleri artmıştır. Uğurcan, Altay ve Ersin'le her zaman konuşuyoruz. Volkan Demirel'le de konuşuyorduk. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Türkiye'nin tekrar Okan Kocuk'un da aralarında olduğu gibi kaliteli kaleciler çıkarması iyi çalışıldığını gösteriyor. Türkiye'de yaşadığımız için çok mutluyuz. İnanılmaz. 11 yıldır buradayız, mutluyuz, insanlar çok cana yakın ve bazen kendimizi cennette sanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Sabri ve Ahmet de çok büyük oyunculardı''

"Beraber forma giydiğin ve iz bırakan isimler kimler? sorusu üzerine de Muslera, "Çok büyük oyuncularla, çok büyük unvanlar kazandık. 11 yılda o kadar çok oyuncu değişti ki. İsmini vermek gerekirse hepsini vermek gerekir. Birini söyleyip diğerini söylememezlik etmem. Sabri ve Ahmet de çok büyük oyunculardı. Eboue gibi. Bunca yılları bu oyuncularla paylaşabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHA