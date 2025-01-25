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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera'dan ayrılık sinyali! - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera'dan ayrılık sinyali!

        Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 1-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyalleri verdi. Uruguaylı file bekçisi, "Yavaş yavaş sona geliyoruz. Son maça kadar elimden geleni yapacağım. Zamanı gelince konuşulacak şeyler konuşulur" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 21:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:49
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        Muslera'dan ayrılık sinyali!
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, ayrılık açıklamasında bulundu.

        "YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"

        Galatasaray kariyerinin sonuna yaklaştığını söyleyen Muslera, "Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor." ifadelerini kullandı.

        "9 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"

        Dinamo Kiev maçındaki tepkilere değinen Muslera, "Salı günü maçta olanlar... Tabii ki normal böyle şeyler. Taraftarlar rahatsız olabilir. Durumu Galatasaray nezdinde düşündüm. Avrupa'da bir üst tura yükseldik. Ligde 9 puan öndeyiz. Bazı oyuncular zor bir andan geçiyor olabilir, taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor olabilir. Taraftar sürekli arkamızdaydı. Formda bir Konyaspor'a karşı kazandık ve çok kıymetli bir 9 puan fark açtık. Anı yaşıyorum. Her anın keyfini çıkarıyorum. İyi ve mutlu olmalıyım. Son maça kadar elimden geleni yapacağım. Zamanı gelince konuşulacak şeyler konuşulur." sözlerini sarf etti.

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