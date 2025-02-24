Fernando Muslera: Adil bir sonuç oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Bu maç çok şey ifade ediyor. Lig dışında basın için, insanlar için, iğneleyici, anlamı farklı olan bir maç. Herkes arkadaşlarıyla birlikte farklı hislere kapılabiliyor. Bence bugün adil bir sonuç oldu. Deplasmanda kazandık, burada kaybetmedik. Her hafta, her maçı kazanmalıyız. İnşallah ligi erken şekilde bitirebiliriz. Kalitemiz buna müsait.