Fernando Muslera: Adil bir sonuç oldu
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ"
Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyun. Namağlup devam ediyoruz, kupa maçı var. Şimdi orada devam edeceğiz.
"ADİL BİR SONUÇ OLDU"
Bu maç çok şey ifade ediyor. Lig dışında basın için, insanlar için, iğneleyici, anlamı farklı olan bir maç. Herkes arkadaşlarıyla birlikte farklı hislere kapılabiliyor. Bence bugün adil bir sonuç oldu. Deplasmanda kazandık, burada kaybetmedik. Her hafta, her maçı kazanmalıyız. İnşallah ligi erken şekilde bitirebiliriz. Kalitemiz buna müsait.