Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya vardı. Tam ismi Fernando Andrade dos Santos olan sporcu 8 Ocak 1993'te Brezilya'nın Sao Caetano do Sul şehrinde dünyaya geldi. Sao Caetano takımının alt yapısında futbola başlayan Andrade, 2012 yılında Japonya ekibi Vissel Kobe'ye kiralık olarak transfer oldu. Yeniden ülkesine dönen 26 yaşındaki sporcu sırasıyla; Guarani Futebol Clube, Rio Branco formasını giydikten sonra 2015 yılında Portekiz ekibi Clube Oriental Lissabon'a transfer oldu. Portekiz'de Penafiel, Santa Clara takımının da formasını terleten Brezilyalı sporcu son olarak Porto'ya transfer oldu. Forvet arkası ve orta sahanın solunda görev yapan Fernando Andrade, kariyerinde çıktığı 166 maçta 41 gol ve 19 asistlik performans ortaya koydu.