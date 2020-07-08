2018 yılında Formula 1'e veda eden eski şampiyon Fernando Alonso geri döndü! Renault'tan yapılan açıklamada Fernando Alonso'yla 2021 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kariyerine Minardi takımının sürücü koltuğunda 2001 Avustralya Grand Prix'si ile başlayan Alonso, 17 sezon yarıştığı Formula 1'de 2005 ve 2006 yıllarında Renault ekibiyle şampiyonluğa ulaşmıştı.

Daha önce Formula 1 dışında Amerikan IndyCar Serisi'nde de mücadele eden Alonso, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 2. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ise ilk kez yer almasına rağmen birinci olmayı başarmıştı.