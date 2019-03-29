Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve ismi Galatasaray ile de anılan Portekizli futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rus ekibinin genel menajeri Vasily Kiknadze, "'Fernandes'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kış transfer döneminde açık bir şekilde takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Fernandes için bize gelen resmi bir teklif yok ama gazetelere göre kariyerini Türkiye'de sürdürecek. Ancak bunun için biz bir şey diyemeyiz. Eğer Fernandes kendini hazır hissediyorsa başka bir yerde rahatlıkla oynayabilir" ifadelerini kullandı.

CENGİZ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Fernandes'in kendilerine teklif edildiği belirtip "Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes'i bize teklif etti. Futbolculuğunu beğenirim ama 'Siz niye bırakıyorsunuz?' dedik, cevaplamadılar. Mali şartları o zaman uygun gelmedi. Mali şartları uygun olan her şeyi değerlendiririz. Fatih Hoca ile o zaman bu transferi konuşmadık" demişti.