Mavi-Yeşilli kulübün Fernandes ile sezon başında da ilgilendiği ancak oyuncunun tercihini Trabzonspor´dan yana kullandığı ifade edildi.

Çaykur Rizespor´un Portekizli oyuncuyu transfer etmek istemesindeki bir diğer neden ise Fernandes´in takımın önemli isimlerinden Mohamed Abarhoun ile daha önce Portekiz ekibi Moreirense´de birlikte forma giymesi. Fernandes´in transferinde ufak detayların kaldığı, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun birkaç gün içinde Çaykur Rizespor forması giyeceği kaydedildi.