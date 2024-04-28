Fermuar sistemiyle ambulansa yol açtılar

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Ambulanslar trafikte çoğu zaman diğer araç sürücülerinin yol vermemesi nedeniyle gündeme gelirdi. Ancak bu kez öyle olmadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde acil bir vakaya giden ambulans, Ankara Yolu Caddesi üzerinde zamanla yarışırken, araç sürücüleri alkışlanacak bir davranışa imza attı.

Sürücüler fermuar sistemi ile ambulansa yol verdi. O anlar ambulanstaki 112 personelinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.