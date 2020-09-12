Hilal Toprak kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.

Toprak, “Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak.” açıklamasını yaptı.

Ferman Toprak ise “Biz çok mutluyuz. Ben eşimi çok seviyorum o da beni çok seviyor. İyi ki varsınız, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum” dedi.