Ferman Toprak'tan işçilere darp iddiası: Canımızı zor kurtardık
Ferman Toprak, Beykoz'daki villasının tadilatını yapan işçileri sopa ve silah kabzasıyla darp ettiği ileri sürüldü. Toprak'ın polis tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan işçiler de yaşadıkları kabus dolu anları anlattı: Canımızı zor kurtardık
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Ferman Toprak, Beykoz'daki lüks villasının tadilatını yapan işçileri, çıkan tartışmada darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Yaşadıkları korku dolu anları SHOW Ana Haber'e anlatan işçiler; "Silahın kabzasıyla kimimizin kafasına kimimizin göğsüne vurdular. Ferman Toprak, 'Savcı da benim hâkim de benim, ceza almam' dedi. Biz canımızı zor kurtardık. Parayı ödememek için çamura yatıyor" ifadelerini kullandı.
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Ferman Toprak Beykoz'daki villasının tadilatı için 1.5 milyon TL'ye anlaşma yaptığı ama bu rakamın şarkıcıya fazla geldiği aktarıldı. Daha sonra işçilerin yanına giden Ferman Toprak'ın sadece 800 bin TL ödeyeceğini söylediği ifade edildi.
Fotoğraflar: İHA, DHA
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