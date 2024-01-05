Ferman Toprak'tan işçilere darp iddiası: Canımızı zor kurtardık 

Ferman Toprak Beykoz'daki villasının tadilatı için 1.5 milyon TL'ye anlaşma yaptığı ama bu rakamın şarkıcıya fazla geldiği aktarıldı. Daha sonra işçilerin yanına giden Ferman Toprak'ın sadece 800 bin TL ödeyeceğini söylediği ifade edildi.

Fotoğraflar: İHA, DHA