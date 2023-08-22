Ferman Toprak bakıcı fiyatlarına isyan etti

Ferman Toprak, 2017'de Hilal Öztürk ile nikâh masasına oturmuştu. Adel Su adında bir kızı bulunan Toprak, bakıcı fiyatlarına isyan etti. Ferman Toprak, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"NE ARA BU FİYATLAR BÖYLE YÜKSELDİ?"

Bir hayli sitem eden Ferman Toprak, "Özel bir şeye değinmek istiyorum. Biz çocuklarımızı boşuna okutuyoruz. Okulu, üniversiteyi bitirecek, ne iş yapacak? Bugün Türkiye şartlarında en trend iş evlerde yatılı çalışmak, çocuk bakmak... 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL maaşı beğenmiyorlar. Onlar mı seni mutlu edecek, sen mi onları mutlu edeceksin. Yoksa çocuğa mı bakacak? Anlamış değilim. Bir öğretmen bu maaşları alamıyor. Ne ara bu fiyatlar böyle yükseldi? Biz 15 - 20 gündür Adel'e bakıcı arıyoruz ama bu fiyatlarla değil yani... 'İnsaf' diyoruz ya..." şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram