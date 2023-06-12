Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik Ferman Akgül: Muhteşem bir tablo - Magazin haberleri

Ferman Akgül: Muhteşem bir tablo

Üsküdar, 2022-2023 yaza merhaba konseriyle sezonu açtı. 'Hey Douglas' grubuyla başlayan etkinlik 'KÖFN' ve 'Manga' ile devam etti

Giriş: 12.06.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Ferman Akgül: Muhteşem bir tablo - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; sahne öncesi soruları yanıtlayan 'Manga'nın solisti Ferman Akgül, gazetecilerin, "Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da oynanan şampiyonlar ligi finalinde 75 bin taraftar vardı. Burada bugün 90 bin kişilik bir hayran var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"ÇOK GÜZEL BİR GELİŞME"

Akgül, "O zaman şampiyonlar ligi finalinden daha fazla insan burada. Bu çok güzel bir duygu. Biz burada 19 Mayıs'ta da bu konseri yapmıştık. O zaman buna yakın bir kalabalık vardı. Müzik ve festivaller adına bu çok güzel bir gelişme. Çok heyecanlıyız. 'Yaza merhaba' demek için muhteşem bir tablo" diyerek, sahnedeki yerini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fırsatı!
Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fırsatı!
Piknikte baraj gölüne giren çocuk boğuldu
Piknikte baraj gölüne giren çocuk boğuldu
Kavgada göğsünden bıçaklanan genç öldü
Kavgada göğsünden bıçaklanan genç öldü
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'a şok gözaltı
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'a şok gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.