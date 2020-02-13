Kuş merakının ABD'de görevliyken başladığını anlatan Başbuğ, "Gölde kızım için taşları toplarken yaşlı bir kadın geldi ve taşları toplayamayacağımızı, doğadakilerin doğaya ait olduğunu belirtti. Biz de taşları yerlerine bıraktık. Ben de 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye sorduğumda 'Biz kuş gözlemcisiyiz.' dedi. Ellerinde dürbün, teleskop ve büyük tele objektifleri vardı. Ben de o kadının sözlerinden çok etkilenerek kuş gözlemciliğine merak sardım" diye konuştu.