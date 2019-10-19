Zeynep Çamcı'nın hem senaryosunu yazdığı hem Ali Yorgancıoğlu ile birlikte yönettiği hem de başrolünde yer aldığı 'Feride' adlı sinema filmi, kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan 'Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutmasını hikâye ediniyor. Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği, filmde Çamcı'ya başrollerde Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay eşlik ediyor.