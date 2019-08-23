23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlıların başarılı sol kanat oyuncusu Ferhat Öztorun, Galatasaray karşısında güzel bir oyun çıkartıp, iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.
Öztorun, şöyle konuştu;
"Kendi sahamızda Ankaragücü ile başlıyorduk ve ilkler her zaman biraz zorlu oluyor. Aslında oyun olarak ceza sahası alanı içinde topla buluşma olarak belki de en iyi maçlarımızdan birini oynadık ama bir türlü golü atmayı başaramadık.Belki golü bulsaydık daha farklı bir oyun olabilirdi. Ankaragücü maçı geride kaldı. Şu anda çok zorlu bir maça gideceğiz. Galatasaray da Denizli deplasmanında lige istediği gibi başlayamadı. Zaten kendi sahalarında taraftarlarıyla birlikte çok iyi oynayan bir takım. Zor bir maç olacak ama biz yapabileceklerimize odaklanmak zorundayız. Güzel bir oyun çıkartıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bunun neticesinde de bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bizim açımızdan güzel bir maç olur." dedi.
"BU MAÇI KAZANMAYI ÇOK İSTEYECEKLER"
Galatasaray'ın Denizli deplasmanında yenilmesini kendileri açısından dezavantaj olarak gördüğünü ifade eden Ferhat Öztorun, "Galatasaray'ın Denizli deplasmanında kaybetmesini dezavantaj olarak görürüm. Çünkü şu anda daha çok kazanmak isteyecekler kendi taraftarları önünde. Tabi dediğim gibi hakikaten her maç artık zorlu. Galatasaray deplasmanı her zaman zorlu olmuştur, yine zorlu olacak ama dediğim gibi bizim yapacaklarımız çok önemli. İyi bir oyun, iyi bir mücadele sergilersek inşallah güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz." diye konuştu.
Öte yandan Konyaspor, günün ilk antrenmanını teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Koşu ve topla ısınma hareketleri ile başlayan idman, çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.
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