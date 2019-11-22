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Ferhat ile Şirin son bölüm! Ferhat ile Şirin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ferhat ile Şirin 1. bölümü ilk kez FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın aldığı Ferhat ile Şirin ilk bölümü izleyiciden tam not aldı. Peki, Ferhat ile Şirin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

22.11.2019 - 23:23 | Güncelleme:
Ferhat ile Şirin

Ferhat ile Şirin 1. son bölümü seyircisi ile buluştu. Ekranların taze dizisi Ferhat ile Şirin'in yeni bölümünde, hastaneden çıkan Şirin ve Banu kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Şirin'i kurtaran ise Ferhat oldu.

FERHAT İLE ŞİRİN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat ile Şirin 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

FERHAT İLE ŞİRİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür. Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.
Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.

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