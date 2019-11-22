22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ferhat ile Şirin oyuncuları kimler? sorusu bu akşam yayınlanacak dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Ferhat ile Şirin'in çekimleri Kapalıçarşı başta olmak üzere İstanbul'da yapılıyor. Dizinin konusu şu şekilde özetlenebilir:
"Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.
Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…
Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…"
Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ve detaylar haberimizde.
CANSU DERE (BANU)
Güçlü, akıllı, son derece çekici ve güzel bir kadın olan Banu, hayatı boyunca aşkı hiç tatmayan, erkeklerin dünyasında, silahların gölgesinde yaşayan bir kadındır. Ailesini kaybettikten sonra ömrünü kardeşi Şirin’e adamıştır. Kapalı Çarşı’nın en güçlü ailesi Karalı’ların mirası bugün Banu’nun elindedir. Babasının adına, ailesinin mirasına layık olmak için çalışan Banu için aile her şeyden önce gelir, en başta da kardeşi Şirin. Ama ilk defa önceliği değişecek, hayatına hesapta olmayan biri girecektir. Banu, hayatında ilk kez kendisi için bir şey isteyecektir: Ferhat’ı...
TOLGA SARITAŞ (FERHAT)
Günümüzde zanaatı ile tanınan ve şehrin en iyi ahşap işlerini yapan Ferhat, babası ile bir atölye işletmektedir. Lafını esirgemeyen, aklına geleni hemen söyleyebilen, dobra ve dürüst bir gençtir. En belirgin özelliği cesaretidir. Yumruğu sert olan Ferhat, bugüne dek eline silah almamıştır. Ancak iyi dövüşür. Dövüşmeyi eski lisanslı boksör olan babası Salim’den öğrenmiştir. Kitap okumayı sever, başucundan babasının öğrettiği tasavvuf ilmi üzerine kitaplar ve şiir eksik olmaz. Ailesini trajik bir olay sonucu kaybetmiştir. Ferhat’ın geçmişine dair puslu anılarının arasında bir söz dün gibi aklındadır. “Bir insan ölürse çok insan ölür”. Ölüm onun hayatını henüz çocuk yaştayken alt üst etmiştir, kalbinde ki boşlukla büyür. Ferhat, içindeki o boşluğu aşkla dolduracaktır.
LEYLA TANLAR (ŞİRİN)
Karalı ailesinin prensesi… Takı tasarımcılığı okuyan Şirin aynı zamanda bir Mevlevihane’nin müzik grubunda ney üflemektedir. Çocuk yaşta geçirdiği hastalık yüzünden ablası Banu ona hep narin bir çiçek gibi davranmış bu yüzden hayatın sert yüzüyle hiç yüzleşememiştir. Kafeste bir kuş gibi yaşayan, hayatla tek başına savaşmayı bilmeyen, duygularını hiç ifade edemeyen Şirin, Ferhat ile aşkı dahası yaşamayı öğrenecektir. Şirin’in aşkının en büyük engeli ise canından çok sevdiği ablası Banu olacaktır.
YILDIRAY ŞAHİNLER (HÜSREV)
Güçlü, iktidar için her şeyi göze alabilecek, hırslı bir adamdır. Yalnızlık en büyük korkusudur. Kaybetmeye tahammülü yoktur. Kendine çocukluğundan beri verdiği bir sözü tutmak için yaşar. İstediği her şeye ulaşmak için önüne gelen tüm engelleri, ne pahasına olursa olsun aşmaya yemin etmiştir, yapmıştır da…
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