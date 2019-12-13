Ferhat ile Şirin 4. son bölüm izlendi. Ferhat ile Şirin son bölümünde, Şirin'in Yiğit'le evleneceğini duyan Ferhat buna engel olmaya çalışır fakat Banu'nun Ferhat ile sevgili olduğunu duyurması herkesi şaşkına çevirir.

FERHAT İLE ŞİRİN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat ile Şirin 4. son bölümünün ardından 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

FERHAT İLE ŞİRİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ferhat İle Şirin dizisinde Şirin'in Yiğit ile evleneceğini öğrenen Ferhat bu evliliğe engel olmak ister. Öte yandan Banu ve Ferhat arasında yaşananlar ikiliyi bir çıkmaza gibi görünse de Banu, Ferhat için tüm zorluklara göğüs germeye herkesin karşısında durmaya gücü yeteceğini Ferhat'a iletir. Dağ evinde Banu tarafından arkadaşlarına verilen yemekte Banu, Ferhat'ın erkek arkadaşı olduğunu açıklar. Şirin tüm bunlar yaşanırken Ferhat'ın neyin peşinde olduğunu öğrenmeye çalışır. Annesini bulmaya bir adım daha yaklaşan Ferhat büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır.