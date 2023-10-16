Ferhat Göçer ile Arzuxanım'dan 'Yüzleşme'

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Sanatçı ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, Azerbaycanlı şarkıcı Arzuxanım ile birlikte düet yaptı. Sözleri Neşe Seçil’e, bestesi sanatçısının kendisine ait olan 'Yüzleşme' isimli şarkısını verdi.

Ferhat Göçer, Bakü’de verdiği bir konser sırasında sahneye davet ettiği ve sesini çok beğendiği müzisyen Arzuxanım’la şarkıda düet yapma kararı aldı.

Şarkının düzenlemesi ise Elvin Musayev tarafından yapıldı. Yönetmenliğini Said Zeynalov’un yaptığı klipte çekilen şarkı ve klibi tüm dijital platformlarda yer aldı.