Cumhuriyet'in 99. yılına uluslararası kutlama

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Ferhat Göçer, Dubai'deki İş İnsanları Gecesi’nde sahne aldı. Geceye Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen birçok iş insanı da katıldı. Sahnede geçmişten günümüze tüm şarkılarını seslendiren Göçer, Dubai’de sevenleriyle buluştu.