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14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bakü'de sahne alan Ferhat Göçer, 'Biri Bana Gelsin', 'Gidemem, Ayrılsak Ölürüz Biz', 'Cennet' gibi şarkılarını Bakülü hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

'Sen Elimden Tut'u yoğun istek üzerine iki kez seslendirdi.

Sanatçı, Sevgililer Günü için duygularını "Sevgimizi bir gün değil, bir ömür gösterelim. Paylaştıkça çoğalan, çoğaldıkça mutluluğa dönüşen sevgiye her zaman sahip çıkalım. Sadece karşı cinse değil, tüm insanlara, doğaya, yaşayan her canlıya sevgi duyulması en büyük dileğim. Çünkü dünyayı sevgi kurtaracak." diyerek açıkladı.